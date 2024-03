Casamicciola, riparte la raccolta fondi per la frana del 2022 organizzata dall'Associazione no profit «The Charity Night»

Torna la raccolta fondi per aiutare Casamicciola, il comune ischitano più colpito dalla frana del 2022, organizzata dall'Associazione no profit «The Charity Night» , guidata da Valentina De Nunzio ed Ester Chianelli. Si proprone nuovamente l'iniziativa dopo quella del 2023, questa volta ponendo attenzione ai bambini di Casamicciola per raccogliere fondi per dare una palestra alla scuola pubblica De Gasperi, donando a chi cresce sull'isola un nuovo spazio per fare sport di mattina e nei pomeriggi di tutto l'anno.

Un anno e mezzo fa, tra il 25 e 26 novembre 2022, una frana dal monte Epomeo portò la distruzione a Casamicciola. Da allora molti fondi sono stati usati per la ricostruzione, tornando velocemente a valorizzare l'isola dal punto di vista turistico, ma i problemi restano per gli abitanti di Ischia. E Napoli non lo dimentica. Per questo l'Associazione no profit «The Charity Night» si è rivolta a molti sponsor per raccogliere i fondi durante la serata di beneficenza che si svolgerà l'11 aprile dalle 20 al Teatro Posillipo di Napoli.

«Dopo due calamità naturali - spiega Giuseppe Ferrandino, sindaco di Casamicciola - verificatesi nel giro di pochi anni, a Casamicciola stiamo affrontando molte difficoltà per le conseguenze disastrose specie del terremoto. Abbiamo diverse scuole di fatto inagibili, per le quali stiamo lavorando per riaprirle in tempi ragionevoli, ma intanto molti alunni sono costretti a studiare in strutture provvisorie e non del tutto attrezzate. La scuola elementare De Gasperi ad esempio, che sorge nel cuore del quartiere Perrone, è frequentata da centinaia di bambini ma non dispone di nessuno spazio attrezzato ed idoneo per l’attività fisica. Per questo siamo molto fiduciosi che grazie a «The Charity Night», evento a cui il comune di Casamicciola ha concesso il suo patrocinio, i nostri bambini potranno finalmente disporre di una palestra degna di questo nome, un luogo sicuro e confortevole per svolgere l’educazione motoria e consentire loro un adeguato sviluppo psicofisico».

La serata sarà di solidarietà e allegria, con gli ospiti che ancora dimostreranno la loro vicinanza all'isola nel Golfo partenopeo esarà accompagnata dalle note della Zurawsky Band, presentata dalla nota speaker Katia Manna e con la partecipazione speciale dell’attore e imitatore Vincenzo De Lucia. La cena è cura di Alba Catering con un omaggio da parte del ristorante le Fumarole da Nicola di Ischia; i vini saranno quelli della Casa Vinicola Casa D’Ambra.

«Quest’anno - spiega Valentina De Nunzio, presidente dell’Associazione The Charity Night - ritorniamo con la seconda edizione, sempre per sostenere Ischia, l’isola che abbiamo voluto aiutare lo scorso anno perché vittima di una terribile alluvione. Gli strascichi di quella tragedia non possiamo ignorarli, perciò su quelle macerie abbiamo deciso di costruirci un pezzo di futuro. Il nostro progetto si concentra infatti sulla ristrutturazione di un’aula della Scuola Pubblica De Gasperi, che verrà trasformata grazie al nostro intervento, in una palestra per i giovani. E’ dai nostri ragazzi che vogliamo ripartire con un progetto ambizioso, insieme al Comune di Casamicciola, che ha guidato l’iter per la realizzazione di questo spazio ricreativo ludico-motorio. Confidiamo in una generosa partecipazione, che possa aiutarci a fare di più per la nostra Ischia». Chi vuole partecipare alla serata e ricevere informazioni per contribuire contatta la mail info@thecharitynight.it.