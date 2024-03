Frana di Casamicciola: il Comune si costituisce parte civile e come legale nomina l'avvocato Tortora

Indagine sulla frana del novembre 2022 a Casamicciola: il Comune non tentenna e passa ai fatti. Si costituisce parte civile per perseguire qualsiasi tipo di reato contro chiunque sia coinvolto nel drammatico evento che causò la morte di 12 persone e la devastazione della località ischitana.

La Giunta comunale presieduta dal sindaco Ferrandino ha dettato il proprio atto di indirizzo per la salvaguardia dell’Ente in sede penale, nominando come proprio legale Gennaro Tortora del Foro di Napoli già avvocato di fiducia del primo cittadino.

Il sindaco di Casamicciola ha spiegato come sia scaturito il procedimento penale a carico di ignoti: «Dopo l’eccezionale evento alluvionale che ha determinato vittime e gravi pericoli e a seguito dell’attivazione di un procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica, il Comune ha ritenuto doveroso intraprendere ogni azione volta a tutelare la posizione dell’Ente in considerazione di eventuali richieste di rinvii a giudizio e per avanzare dinanzi all’Autorità giudiziaria istanza di punizione dei colpevoli nonché richiesta di risarcimento danni.

Per questa ragione abbiamo conferito l’incarico legale all’avvocato Tortora al fine di acquisire elementi in ordine alla difesa della posizione del nostro Comune, quale persona offesa per i reati che verranno valutati dalla Procura».