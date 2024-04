Casamicciola, gala di beneficenza per ricostruire la palestra della scuola terremotata

Una raccolta fondi di beneficenza per finanziare la riapertura della palestra della scuola elementare di Casamicciola Terme che venne chiusa nel 2017 a seguito del terremoto. A distanza di un anno dalla terribile frana che causò morte e distruzione, Casamicciola si sta lentamente rialzando e tornando alla normalità anche se tanto resta ancora da fare per la ricostruzione.

L'eco di quella calamità non si è ancora spento così come il desiderio di fare qualcosa di buono per la cittadina termale isolana ed i suoi abitanti così come dimostra The Charity Night, l'evento solidale ideato e realizzato da Valentina De Nunzio, la cui seconda edizione è stata presentata ieri mattina presso la sala consiliare del municipio di Casamicciola.

Lo scorso anno grazie a questa iniziativa furono raccolti oltre 29 mila euro che l'organizzazione ha donato alla Catena Alimentare Nunzia Mattera onlus, l'associazione che assiste ed aiuta diverse centinaia di isolani messi in ginocchio dalla crisi economica e dalle calamità naturali che si sono verificate negli ultimi anni. Per il 2024 The Charity Night, nel frattempo divenuta una associazione, aiuterà il comune di Casamicciola ad allestire la palestra nella scuola primaria De Gasperi, del quartiere Perrone, frequentatata da centinaia di alunni ma che non dispone di un locale adeguato per l'attività fisica. Tutti i proventi dell'evento, in programma l'11 aprile al Teatro Posillipo con la partecipazione del comico Vicenzo De Lucia e della presentatrice Katia Manna, saranno devoluti infatti all'ente comunale casamicciolese che li utilizzerà per attrezzare e rendere fruibile una palestra in una delle scuole primarie più affollate di Casamicciola. "«Frequentavo Ischia da quando ero bambina, è un'isola a cui sono molto legata;la tragedia che l’ha colpita è stata veramente una cosa molto triste, E’ un’isola meravigliosa qui ci sono persone meravigliose che mi supportano ogni estate.

Quindi sono felice di poter aiutare Ischia Quest'anno l’obiettivo da conseguire è più serio, se così vogliamo definirlo, non per sminuire quello dello scorso anno, ma perché in ballo c’è la ristrutturazione di una palestra, che non è cosa da poco.

Abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Casamicciola, del Comune di Napoli, della Città Metropolitana, l’adesione all’iniziativa da parte del Commissario Legnini e tante persone ci hanno sostenuto. Perciò ci proponiamo di realizzare questo progetto importante» dice Valentina De Nunzio, organizzatrice dell'evento.

«Abbiamo accompagnato l'associazione The Charity Night, che ringraziamo, alla realizzazione di questo progetto che sarà utilissimo per i nostri bambini, che purtroppo ancora oggi studiano in aule non idonee» dice Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola che aggiunge «Non è da trascurare la solidarietà indiretta che all'evento viene data dagli ischitani. C'è un mondo di cittadini napoletani, amanti della nostra isola, molto legati agli isolani, che realizzerà l'evento. Ma ci sarà una solidarietà anche indiretta, perché ci saranno molte aziende ischitane che contribuiranno ad alleggerire i costi di questa manifestazione e quindi a far rimanere più risorse disponibili per la solidarietà e la beneficenza».

L'evento si terrà l’ 11 Aprile 2024 Ore 20:00 Teatro Posillipo in Via Posillipo 66 nella serata che come si diceva, è organizzata dalla associazione no profit “The Charity Night” che quest’anno, grazie al Comune di Casamicciola, raccoglierà fondi per la realizzazione di una palestra attrezzata del plesso scolastico De Gasperi. Sarà una serata di solidarietà e allegria, accompagnati dalle note della Zurawski Band, presentata dalla nota speaker radiofonica Katia Manna e con la partecipazione speciale dell’attore e imitatore Vincenzo de Lucia. La cena a cura di Alba Catering e un omaggio graditissimo da parte del famoso ristorante ischitano Le Fumarole da Nicola, sarà accompagnata dai vini ischitani della rinomata Casa Vinicola Casa D’Ambra. Per confermare la tua presenza e per ricevere informazioni su come effettuare il bonifico scrivi o contatta: mail: info@thecharitynight.it Oppure tramite whatsapp: 3806966342