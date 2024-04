Conca dei Marini, corsi gratuiti di utilizzo dei defibrillatori per i cittadini

Costiera sempre più cardioprotetta in vista dell'imminente stagione estiva che porterà anche quest'anno sulla divina decine di migliaia di vacanzieri. E non si contano negli anni passati i turisti che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche per problemi cardiaci.

Alcuni di questi salvati proprio dal tempestivo intervento dei socoorritori e dall'utilizzo di defibrillatori che molti comuni hanno installato per le strade o a bordo delle auto della polizia locale.

Anche Conca dei Marini, dopo l'iniziativa promossa ad Amalfi lo scorso anno insieme con la P.A. Millenium, ha deciso di formare i propri cittadini e gli operatiori turistici nell'utilizzo dei defibrillatori in caso di necessità. Il Comune, infatti in collaborazione con il centro di formazione Croce S. Andrea di Amalfi, ha organizzato un corso gratuito di Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) per i cittadini.

L'iniziativa è stata organizzata per domani, sabato 20 aprile, a partire dalle ore 9.30 presso la scuola “Luigi Esposito” di Conca dei Marini. Il corso compeltamente gratuito intende trasferire conoscenze e tecniche, anche attraverso l'utilizzo dei defibrillatori, per un pronto intervento in casi di emergenza per sopraggiunte problematiche cardiache sia su adulti che bambini.