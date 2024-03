Osimhen infortunato, salta la nazionale: l'attaccante non giocherà con la Nigeria e resta a Napoli

I problemi fisici che l'hanno tenuto fuori a Milano lo terrano fuori anche con la Nigeria. Niente nazionale per Victor Osimhen, ora è ufficiale: in queste ore il comunicato della nazionale africana che ha confermato l'esclusione dell'attaccante azzurro.

Dopo la gara di Barcellona in Champions League, Osimhen aveva lamentato alcuni guai muscolari allo staff medico del Napoli. Il nigeriano si era allenato poco durante la settimana e ha saltato Inter-Napoli di domenica, guardando tutto il match dalla panchina e non riuscendo a subentrare nemmeno a gara in corso.

Durante questa sosta per le nazionali, dunque, l'attaccante napoletano resterà a Castel Volturno insieme con parte dello staff azzurro visto che anche Francesco Calzona è già partito per il ritiro con la Slovacchia. Gli azzurri avranno comunque 48 ore di pausa prima di tornare ad allenarsi. Osimhen avrebbe dovuto affrontare Ghana e Mali in amichevole.