Michael Folorunsho è uno dei volti nuovi della Nazionale che stamane si è radunata del centro del Coni dell'Acqua Cetosa. Il centrocampista del Verona era emozionato per il traguardo raggiunto, ha ricevuto molte telefonate di incoraggiamento ed è stato accolto nel Club Italia dai suoi compagni di squadra ai tempi del Napoli, Di Lorenzo e Meret. Per lui un passo in avanti importante in questa stagione in cui il Napoli lo ha girato in prestito: a fine anno tornerà in azzurro. Poi si capirà se resterà o no.

Il primo obiettivo resta quello di convincere Spalletti a convocarlo per gli Europei di Germania, la prossima estate. Un passo alla volta. Il suo manager è Mario Giuffredi: «Sono sicuro che sia già pronto per una grande avventura», dice.