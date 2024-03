Juan Jesus-Acerbi, il Napoli sui social: «Diciamo no al razzismo»

«I nostri occhi hanno visto troppe cose, le nostre orecchie hanno ascoltato troppo» comincia così il lungo video social condiviso dal Napoli in queste ore sui propri canali per rispondere a quanto avvenuto ieri sera in campo durante Inter-Napoli.

Un caso di razzismo che ha visto protagonista Juan Jesus e Acerbi, con il difensore dell'Inter che avrebbe pesantemente offeso il brasiliano puntando sul colore della pelle. Episodio prontamente denunciato da Jesus all'arbitro di gara La Penna.

«Facciamo sentire forte la voce, senza paura» dicono i calciatori del Napoli nel video condiviso dal club azzurro. Da Osimhen a Olivera, passando per Traoré, Cajuste, Lindstrom, tutti gli azzurri si alternano alla telecamera per gridare il loro no al razzismo.