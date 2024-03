Acerbi assolto, Casini su Juan Jesus: «Le perplessità del Napoli sono condivisibili»

«L'opinione cambia in base al punto di vista. Da quello tecnico giuridico la sentenza segue un percorso, debbo dire però che le posizioni di perplessità esposte dal Napoli sono condivisibili». Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Serie A, commentando il caso Acerbi-Juan Jesus.

Parlando invece della decisione del Napoli di non aderire alla campagna contro il razzismo della A ha specificato: «C'è un fraintendimento. Quelle iniziative sono della Lega che è vittima di questa situazione, non è attrice: prendersela con la Lega non è corretto, ma le posizioni del Napoli e del giocatore sono comprensibili». Sullo stesso argomento invece non ha voluto parlare Beppe Marotta, ad dell'Inter, anche lui presente al consiglio federale.