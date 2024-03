Napoli-Atalanta, probabili formazioni: Kvaratskhelia infortunato, contrattura alla coscia sinistra

Brutte notizie per il Napoli di Francesco Calzona in vista di Napoli-Atalanta.

​Come riportato dal club azzurro attraverso il sito ufficiale, Khvicha Kvaratskhelia questa mattina è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra.

Per oggi, a Castel Volturno, l'attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra. Sarà valutato continuamente dallo staff sanitario nelle prossime ore ma le chance di vederlo in campo sabato contro l'Atalanta al Maradona si riducono sempre più.

Il georgiano ha avvertito il problema muscolare con la maglia della nazionale martedì sera, nel playoff di qualificazione verso gli Europei contro la Grecia. Kvara aveva lasciato il campo al minuto 110 toccandosi vistosamente il muscolo interno della coscia sinistra.