Ancora 24 ore prima del responso definitivo. Khvicha Kvaratskhelia rientrerà soltanto domani a Napoli dopo la storica qualificazione agli europei con la sua Georgia e soltanto allora si conosceranno definitivamente le sue condizioni fisiche. L'attaccante è uscito per un problema all'inguine poco prima della fine del secondo supplementare contro la Grecia. La cosa ha tenuto e tiene in apprensione Calzona e tutti i tifosi del Napoli, considerando il rush finale a cui sono chiamati gli azzurri in campionato, ma nell'ambiente si respira un cauto ottimismo. Del resto Kvara - subito dopo la lotteria dei rigori - ha festeggiato, esultando e saltando di gioia come se non accusasse nessun dolore per aver staccato l'ultimo pass per Euro '24.

Domani – a distanza di quasi 48 ore dal “trauma” - lo staff medico del Napoli fugherà ogni dubbio e deciderà se sottoporlo ad esame diagnostico. La speranza è che si tratti soltanto di un affaticamento muscolare, anche se il calciatore ha dichiarato che si trattasse di uno stiramento. In tal caso sarebbe impossibile recuperare per la gara di sabato. È altrettanto vero che Calzona farà il possibile per non privarsene tenendo conto dell'alta considerazione che ha del georgiano e di Osimhen nel suo scacchiere tattico.

Buone notizie, intanto, per quanto riguarda il bomber mascherato. Victor ha smaltito i postumi delle noie muscolari patite nella sfida con il Barça e che lo hanno costretto in panchina con l'Inter al Meazza. Il centravanti oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo e sabato sarà regolarmente in campo al centro del tridente per provare a pungere la Dea.