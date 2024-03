Acerbi assolto, il Napoli difende Juan Jesus: «Toglieremo patch anti razzismo dalle maglie»

Continua la battaglia anti razzismo del Napoli. Anche oggi, all'indomani della sentenza per il caso Juan Jesus-Acerbi, il club azzurro ha ribadito la voglia di non sposare più iniziative promosse dalla Lega Calcio.

«Il club ha già comunicato che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta direttamente dal Napoli, e non più per interposti enti, società o organizzazioni ha spiegato Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer che è tornato sull'argomento.

Alla domanda sulle patch 'Keep racism out' da applicare sulle maglie da gioco per le prossime gare, la risposta è stata chiara: «Quindi la risposta è no, andremo avanti da soli» ha continuato Bianchini, presente oggi alla cerimonia di presentazione della nuova maglia del Napoli. La quarta divisa stagionale sarà indossata sabato contro l'Atalanta.