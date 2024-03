Napoli, Kvaratskhelia infortunato è ancora in Georgia: diventa padrino del figlio del compagno Davitashvili

Prima di diventare padre, farà il padrino: Khvicha Kvaratskhelia è stato scelto dal compagno

Zuriko Davitashvili per diventare il padrino del primogenito di casa. Il calciatore del Napoli e il connazionale sono amici da anni e lo sono anche le rispettive famiglie.

Quale occasione migliore se non all'indomani della grande vittoria ai Playoff qualificazione per Euro 2024 che hanno visto la Georgia vincere ai rigori contro la Grecia e prendersi il primo Europeo della storia? Dopo la notte di festeggiamenti, i due calciatori della nazionale georgiana si sono ritrovati in chiesa per la funzione religiosa.

Nessun problema fisico evidente per Kvaratskhelia, che rientrerà a Napoli in queste ore e domani è atteso a Castel Volturno. Ancora tutto da scoprire il guaio all'inguine che ieri ne aveva costretto la sostituzione ai supplementari.