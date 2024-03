Acerbi-Juan Jesus, striscioni degli Ultras Napoli dopo l'assoluzione del difensore dell'Inter

Dopo la durissima reazione del Napoli e il pugno chiuso pubblicato da Juan Jesus sulla sua pagina social, ecco in campo i tifosi azzurri a poche ore dall'assoluzione di Acerbi. Striscioni con la scritta “Ipocrita sistema Acerbi è il tuo emblema” firmato Ultras 1972.

Acerbi è stato assolto dal giudice sportivo Mastrandrea dalla circostanziata accusa di razzismo di Juan Jesus, che ha denunciato di essere stato chiamato “negro” dal calciatore dell'Inter durante la partita allo stadio Meazza.

In città, intanto, gruppi della tifoseria preparano iniziative a sostegno di Juan Jesus in occasione della partita di sabato 30 contro l'Atalanta e ci sarebbe una proposta per conceere la cittadinanza onoraria al calciatore brasiliano.