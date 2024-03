Juan Jesus-Acerbi, pugno contro il razzismo: il difensore del Napoli cambia foto su Instagram

Come Tommie Smith e John Carlos a Città del Messico nel 1968. Anche Juan Jesus lancia il pugno contro il razzismo: la scelta del difensore del Napoli - che ha cambiato la sua immagine del profilo su Instagram - arriva dopo la decisione del giudice sportivo di questo pomeriggio.

Mastandrea ha infatti assolto Francesco Acerbi dopo il caso razzismo scoppiato tra i due calciatori durante Inter-Napoli di dieci giorni fa. Secondo la motivazione della sentenza, gli elementi accumulati da Chiné in questi giorni non sono stati abbastanza per poter decidere di una squalifica.

Al difensore dell'Inter, infatti, non è stata assegnata alcuna giornata di squalifica: né le 10 immaginate per l'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva né le 2 previste nel caso in cui ci si rifacesse all'art.39 dello stesso Codice.