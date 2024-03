«Adesso sciaquatevi la bocca».

Così Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, ha commentato sui social l'assoluzione del difensore dell'Inter dopo le accuse di un insulto razzista da parte del giocatore del Napoli Juan Jesus.

«Cin cin. A chi insulta i familiari, a chi minaccia la vita dei figli, ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno», ha poi aggiunto in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.