Ciccio Calzona è già arrivato a Castel Volturno per preparare la gara con l Atalanta. Ha viaggiato tutta la notte per essere gia in mattinata nel centro tecnico e guidare l'allenamento del pomeriggio.

Volo per Bratislava assieme alla nazionale slovacca che ieri ha pareggiato in Norvegia per 1-1, poi in auto per Vienna dove è poi salito per un altro volo che lo ha portato a Capodichino.