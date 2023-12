Compleanno al supermercato: «Il più divertente ed economico della mia vita. Io e la mia famiglia adoriamo questo posto»

Madison Stimmel è una giovane tiktoker che si racconta sui social tramite video divertenti. La ragazza è originaria della Carolina del Nord, Stati Uniti e, qualche giorno fa, ha pubblicato un filmato in cui racconta ai suoi follower di avere festeggiato il suo compleanno nel suo posto preferito: al supermercato Costco, luogo molto amato anche dalla famiglia. Nonostante, la scelta insolita, Madison è sembrata davvero felice.

Madison Stimmel ha voluto uscire un po' dagli schemi (in modo molto economico) in occasione del suo compleanno, organizzandolo al supermercato Costco. Nel video che ha pubblicato su TikTok, la festeggiata indossa una felpa con il marchio del supermercato e una coroncina con scritto Birthday Girl. In un'intervista a Fox Business ha spiegato: «Io e la mia famiglia adoriamo questo supermercato e ne siamo clienti da anni. Non volevo fare nulla di grande o stravagante per il mio compleanno quest'anno e Costco mi è semplicemente sembrato l'idea migliore. Quindi, ho deciso di fare la mia cena di compleanno qui. Cena che sarà, di sicuro, la più economica di sempre».

Poi, Madison ha raccontato che mentre la sua famiglia stava ordinando altro cibo, lo staff del supermercato l'ha sorpresa con una torta di compleanno e i commessi le hanno cantato Tanti Auguri a Te.

Madison Stimmel, nel suo video postato su TikTok, ha spiegato che la sua famiglia (formata da 7 persone) è riuscita a mangiare con 30 dollari (all'incirca 27 euro).

Hanno ordinato hot dog, patatine, frullati e varie bibite.