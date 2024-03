Nuova maglia Napoli: presentata la quarta divisa da gioco dell'anno, l'ultima con lo scudetto

La sosta per le nazionali è ormai alle spalle, il Napoli di Francesco Calzona è già pronto a tornare in campo. Sabato la sfida a pranzo contro l'Atalanta al Maradona, prima però il club azzurro ha deciso di sollevare il velo sull'ultima novità che sarà indossata proprio contro i nerazzurri nel prossimo match di campionato.

La quarta maglia presentata questa mattina in un evento in partnership con Msc Crociere - main sponsor del club di Aurelio De Laurentiis - nella location di Villa D'Angelo sempre cara alla società napoletana. «Il concept di questa limited edition, infatti, appare come una mappa stilizzata dei porti più iconici cui la flotta MSC attracca: Dubai, Copenaghen e Miami si connettono in un unico grande flusso marittimo a Napoli, colorato crocevia di un mondo dalle diverse nazionalità tutte affacciate sullo stesso mare. A completare il disegno è la Rosa dei Venti, strumento prediletto dai navigatori, riferimento assoluto per tutti coloro che considerano il viaggio la loro unica vera meta, pronti a raggiungere nuovi orizzonti: nulla di più indicato per raccontare la partnership tra SSC Napoli ed MSC Crociere, capaci da sempre di veicolare la passione di milioni di persone su tutti i Continenti» si legge dal comunicato del club.

Sarà l'ultima maglia ad avere cucito addosso lo scudetto. Almeno per quest'anno: la nuova maglia è stata realizzata in poliestere bielastico con trama a onde in jacquard e stampa, mentre la mappa è stata realizzata in stampa sublimatica. Il logo della squadra (Club crest) è realizzato in silicone su fondo satinato, mentre il logo dello sponsor è stampato a caldo con effetto soft-handfeel. A completare la maglia ci sono inserti laterali in rib di cotone a contrasto e colletto in costina. Il pantaloncino è realizzato in poliestere interlock con inserto laterale stampato in sublimatico e riprende la texture della mappa.

La nuova divisa da gara è stata presentata da Valentina De Laurentiis e Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer della società napoletana, una novità per tutti i tifosi azzurri che potranno aggiungere l'ennesimo pezzo alla collezione.

«La presentazione della quinta e ultima maglia gara della stagione 23/24 chiude il cerchio iniziato a bordo della MSC World Europa a luglio.

Il nostro viaggio è partito da Napoli con le prime due maglie della collezione, per poi continuare in Nuova Zelanda con la terza maglia ispirata alla cultura Maori per tornare su Napoli grazie al kit Halloween che ha celebrato l’antica storia del Cimitero delle Fontanelle. Oggi lanciamo in tutto il mondo la nostra “Everywhere Jersey” che rappresenta la perfetta fusione con il nostro Main Partner MSC, portando sulla nostra maglia la rosa dei venti -simbolo per eccellenza della navigazione e i quattro porti principali raggiunti dalle navi MSC in tutto il mondo. Un viaggio in compagnia di un Partner di eccellenza che siamo certi durerà ancora tanto tempo» le parole di Bianchini.