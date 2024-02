Michelle Hunziker super atleta con il kimono: «Aspetto la mia senpai che mi metterà in guardia per la giornata»

Michelle Hunziker non ha mai nascosto il suo amore per lo sport e per tutte le discipline che coinvolgono mente e corpo. Negli ultimi anni, poi, la conduttrice svizzera si è molto appassionata al karate Kyokushinkai, insegnamento a cui è stata introdotta dall'ex marito Eros Ramazzotti e che ha approfondito con il passare del tempo. Proprio questa mattina, mercoledì 28 febbraio, Michelle ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostra ai suoi follower i momenti prima di cominciare l'allenamento e quelli subito dopo. Nel pre lotta con la sua maestra senpai Simona, la conduttrice è alquanto rilassata con un viso pressoché perfetto, mentre, terminata la sessione, le nocche delle sue mani sono tutte sbucciate: «Senpai dice che ho tirato bene oggi» e ride voltandosi verso la sua insegnante.

Michelle Hunziker ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui è pronta per il suo allenamento. Indossa il kimono di un bianco candido con la cintura blu scuro, i capelli sono raccolti in una coda di cavallo bassa e l'espressione è seria. La mamma di Aurora Ramazzotti scrive: «Aspettando Senpai Simona, pronta per mettermi in guardia da questa giornata» e aggiunge l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Nella storia successiva, poi, Michelle mostra i risultati post allenamento. La nonna di Cesare fa vedere i pugni alla telecamera del suo smartphone e scrive: «I colpi li ho affondati nei punti giusti e a pugno nudo» e aggiunge: «Allora, Senpai dice che ho tirato molto bene!».

Michelle Hunziker, in questo periodo, è molto impegnata anche con vari progetti lavorativi.

Infatti, oltre alla sua linea di beauty e make up, sta anche preparando tutto per la nuova stagione di Michelle Impossible che verrà trasmesso da mercoledì 6 marzo su Canale 5.