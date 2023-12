Lo zio mette "mi piace" alla nipote sull'app di incontri, la ragazza sotto choc: «Sposato e ha avuto da poco un figlio»

La società sta cambiando e con essa il modo in cui interagiamo con gli altri. Al giorno d'oggi per conoscere nuove persone non ci si limita a visitare luoghi pubblici come i bar, i locali notturni, i parchi e quant'altro: i nostri smartphone, infatti, ci offrono infinite possibilità e la distanza è quella di un click... o di uno swipe.

Queste nuove possibilità, tuttavia, portano con sé anche diverse problematiche e numerose, assurde storie: dei genitori le usano per controllare i figli, i partner con l'intenzione di tradire ci trovano la loro dolce metà già operativa e...

lo zio mette il mi piace alla nipote.

La ragazza, @breakingbadbiddies, ha raccontato la sua terribile esperienza attraverso due foto pubblicate su TikTok: nella prima un suo selfie con su scritto: «I tuoi amici ti dicono che dovresti usare l'app di incontri per riprenderti dopo la rottura col tuo ragazzo».

La seconda, invece, è uno screenshot del profilo Tinder dello zio, con tanto di foto dell'uomo in compagnia del nonno della ragazza. In alto, è possibile vedere il mi piace dello zio, sposato e, secondo quanto viene scritto nella didascalia: «Ha appena avuto un bambino... i miei amici hanno gridato quando gliel'ho detto».

Tuttavia, la speranza è l'ultima a morire e alcuni utenti hanno proposto una soluzione alternativa come spiegazione del gesto: «Voglio convincermi del fatto che volesse "spaventarti" o solo farti presente che ti ha beccata», «Alcuni amici dicono che c'è chi lo fa per essere gentile? Hanno tutti più di trent'anni, se può aiutare».

La maggior parte dei commenti, tuttavia, sono di sorpresa e disgusto: «Non so cosa sia peggio, il fatto che sia sposato o che ti abbia messo il mi piace». Qualcuno, timidamente, suggerisce: «E se fossero in una relazione aperta?», lasciando però fuori il dettaglio della parentela.