Cinema, è morta Sandra Milo: aveva 90 anni

(LaPresse) Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta a 90 anni Sandra Milo, attrice, conduttrice e personaggio televisivo. Salvatrice Elena Greco – questo il suo vero nome - si è spenta nella sua abitazione a Roma tra l'affetto dei suoi cari. Sandra Milo nasce a Tunisi l'11 marzo 1933 da padre siciliano e madre toscana. Esordisce nel cinema nel 1955 accanto a Alberto Sordi, nel film di Antonio Pietrangeli “Lo scapolo”. Nel 1959 il suo ruolo più importante nel film “Il generale Della Rovere” di Roberto Rossellini. Musa di Federico Fellini, che l'aveva soprannominata Sandrocchia, per il grande regista romagnolo recita nel 1963 in “8½” – Oscar al miglior film in lingua straniera e ai migliori costumi – e due anni dopo in “Giulietta degli spiriti”. Oltre 70 i film realizzati in una carriera lunga quasi 70 anni, rilanciata a partire dai primi Anni 2000 grazie a registi del calibro di Pupi Avati, Gabriele Salvatores, Gabriele Muccino e Sergio Castellitto.