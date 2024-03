«Ho trovato l'anima gemella su Tinder, ma mi ha chiesto di pagargli la bolletta della luce da 350 euro e l'ho bloccato»

Pensava di aver trovato la giusta elettricità con il suo tinder date (partner incontrato su Tinder) ma si sbagliava di grosso, perché quell'elettricità, lui gliel'avrebbe fatta pagare. La 29enne Kendra Roxberry, infatti, ha raccontato che il suo principe azzurro (o almeno così lei sperava) le ha chiesto 350 euro per pagare la bolletta dell'energia elettrica.

Dopo aver parlato per diverso tempo con Josh, i due decidono di organizzare un primo appuntamento a cena, riporta il New York Post.

La donna ha voluto capire quale fosse la situazione economica del suo spasimante, concludendo che i soldi non sarebbero stati un problema. Ha chiesto così di essere portata in un ristorante di pesce. La cena è deliziosa e con lui scatta una certa chimica.

Dopo una settimana però, lui le manda un messaggio totalmente inaspettato: «Ehi, stiamo parlando da un po' - ha scritto lui - e mi chiedevo se potessi darmi 350 euro per la bolletta dell'energia elettrica. Ho pensato che non sarebbe stato un problema visto che ho pagato io per la cena a base di frutti di mare». Kendra, rimasta di stucco ha risposto: «Ma veramente? Penso che questa cosa tra di noi non funzionerà. Buona fortuna». E lo ha bloccato.

«Era molto bello, intelligente, gentile - ha raccontato la donna a Kennedy News and Media - Aveva un senso dell'umorismo simile al mio e andavamo molto d'accordo. C'era della chimica». Ha poi aggiunto: «Non lo stavo usando per i suoi soldi e non mi aspettavo che pagasse tutto. Mi è piaciuta la sua compagnia e se me lo avesse chiesto durante la cena al ristorante avrei pagato anche io», ha detto Roxberry.

Alla donna non è piaciuto ricevere quel messaggio come se fosse un ordine. «Se ha cominciato a comportarsi in questo modo così presto, allora chissà quanto avrebbe potuto essere tossica una relazione con lui», ha concluso Kendra.