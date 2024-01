Canone Rai, importo 2024 scende a 70 euro. Nuovi abbonamenti, rate e tipo pagamento: le tabelle delle Entrate

Canone Rai. Nel 2024 si paga di meno. Pronti gli importi del canone Tv dovuto per quest’anno: scende da 90 a 70 euro per l’abbonamento a uso privato, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 19, legge n. 213/2023). Con la risoluzione n. 1/E, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato gli importi dovuti per l’anno 2024 per chi sceglie il pagamento annuale, semestrale o trimestrale, ma anche per le altre casistiche che possono presentarsi.

