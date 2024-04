Billie Eilish senza filtri: «L'intimità aiuta a sentirsi belli. Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione»

Continua il successo di Billie Eilish, l'artista più giovane ad aver vinto due Oscar, e che a breve uscirà con il terzo album dal titolo Hit Me Hard and Soft. Per l'occasione, ha rilasciato una lunga intervista senza filtri all'edizione americana della rivista Rolling Stone.

La cantante statunitense, infatti, ha condiviso il proprio rapporto con il sesso: «È il modo migliore per allentare la pressione della vita. La masturbazione mi è stata di grandissimo aiuto. La gente dovrebbe masturbarsi, non lo sottolineerò mai abbastanza essendo una persona che, per tutta la vita, ha avuto un cattivo rapporto con il proprio corpo».

La masturbazione e il coming out

Per Billie Eilish il sesso non è un semplice divertimento, ma è una parte fondamentale della vita.

La conoscenza della propria sfera sessuale e del proprio corpo, secondo l'artista, va di pari passo con l'accettazione della propria fisicità. Ma non solo, perché aiuta anche ad accettare la propria identità. È proprio grazie all'intimità se Billie è riuscita a fare coming out, confessando la propria attrazione per le donne. «Guardarsi allo specchio e pensare "sto davvero bene in questo momento" può essere di grande aiuto - ha raccontato - si può pensare anche di essere belli in quel momento di piacere. Ho capito che guardarmi mentre provo piacere è stato di grande aiuto per amarmi e accettarmi, per sentirmi forte e a mio agio».

Un'esperienza vissuta in maniera libera e totalizzante, che sfida ogni tabù della società, al punto che Billie ha concluso scherzando: «Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione!».