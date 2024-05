«Ecco le azioni più diaboliche e maleducate che alcuni passeggeri fanno in volo»

Cher Killough è una hostess che vive a Dallas, Stati Uniti, ed è molto conosciuta su TikTok. Nei video che pubblica (e che la maggior parte delle volte diventano virali), l'assistente di volo racconta quali sono i comportamenti più bizzarri o i look più strani che ha visto in volo. In uno degli ultimi post pubblicati, Cher spiega quali sono, secondo lei, le azioni più diaboliche e gli atteggiamenti più maleducati dei passeggeri in volo.

Il video di Cher Killough

Cher Killough ha spiegato: «Una cosa che non si potrebbe fare ma che, invece, alcuni passeggeri maleducati fanno, è sistemare le bottigliette d'acqua nelle cappelliere.

Queste, il più delle volte, si rompono o si aprono a causa dei bagagli. L'acqua fuoriesce e bagna tutto, compreso il passeggero seduto sotto alla cappelliera con al suo interno la bottiglia. La seconda cosa disgustosa che capita è che alcuni clienti, volano sapendo che si sentiranno male. Quando salgono a bordo e non sono in condizioni fisiche ottimali, è molto probabile che vomitino al momento del decollo o quando l'aereo ha raggiunto un'altitudine stabile. Non è colpa di nessuno, certo, però se una persona non sta bene non dovrebbe mettersi in viaggio. Nella mia carriera, ho visto scene raccapriccianti».

Le parole di Cher

Cher Killough, poi, ha concluso spiegando: «Un altro comportamento maleducato che ho visto in volo riguarda coloro che si recano in bagno durante una turbolenza, non forte chiaramente perché non ci si può alzare dal proprio posto. Chi va alla toilette quando l'aereo balla un po', anche leggermente, il più delle volte sbaglia "mira", lasciando tutto sporco. È davvero disgustoso».