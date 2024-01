Greta Rossetti e Perla Vatiero usano nomi in codice e zittiscono i microfoni: rischiano grosso?

Alcuni utenti sui social si sono accorti che Perla Vatiero e Greta Rossetti stanno parlando in codice all'interno della casa del Grande Fratello. I nomi in codice inventati da Perla e Greta per parlare degli altri concorrenti Nello specifico, userebbero Verona per parlare di Vittorio e Savona per riferirsi a Sergio, ma non solo. Le due sarebbero state anche pizzicate mentre spostano il microfono nella stanza della lavanderia per parlare indisturbate. In un video che circola sui social, infatti, entrambe vengono riprese dalla produzione che segnala immediatamente alle due di sistemare il microfono. Nella scorsa edizione accadde un episodio simile: Micol Incorvaia e Oriana Marzoli avevano trovato un modo per eludere i microfoni. Come? Infilandosi nell’armadio a muro per parlare senza essere sentite da nessuno... E adesso in tanti si chiedono: dopo tutti questi atteggiamenti perpetrati, verranno presi provvedimenti verso Perla e Greta, che hanno deciso deliberatamente di infrangere le regole del Grande Fratello?

