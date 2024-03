Inter-Napoli 1-1, caso razzismo Juan Jesus-Acerbi: la Procura federale apre un'inchiesta

La Procura federale apre un procedimento dopo la denuncia in campo di Juan Jesus.

Nei prossimi giorni saranno ascoltati sia il calciatore azzurro che Francesco Acerbi, l'altro protagonista della vicenda. Nel caso in cui venisse confermato che nel corso della gara il difensore dell'Inter ha davvero chiamato “negro” il brasiliano del Napoli, allora potrebbe scattare la squalifica con uno stop di almeno un mese.

Tutto è nato al 59' di Inter-Napoli, big match della 29a giornata di Serie A: Juan Jesus si dirige dall'arbitrop La Penna segnalando l'offesa razzista dell'avversario durante uno scontro di gioco. «Mi ha detto “Sei negro” e questo non va bene. Non mi sta bene» le parole del brasiliano del Napoli intercettate dalle telecamere in campo.

Lo stesso Juan Jesus ha poi provato a calmare le acque dopo il match: «Sono cose di campo e si è scusato. Acerbi è un bravo ragazzo, spero che non ricapiti più» ha detto il difensore azzurro a chi chiedeva dell'accaduto. Ma per la Procura federale non basta e ora parte l'inchiesta.