Inter-Napoli 1-1, caso Juan Jesus-Acerbi: pioggia di insulti social per il difensore nerazzurro

Un caso scoppiato al fischio finale di Inter-Napoli: Francesco Acerbi e Juan Jesus, protagonisti non solo in campo ma anche davanti alle telecamere con il difensore dell'Inter che avrebbe offeso in maniera razzista il collega del Napoli durante la gara.

«Mi ha detto “Sei negro” e questo non va bene. Non mi sta bene» le parole catturate dal labiale di Juan Jesus all'arbitro La Penna all'ora di gioco. Immagini che rapidamente sono diventate virali sui social ancora prima della fine del match. Il tutto, tra l'altro, in una serata dedicata dalla Lega Serie A alla lotta contro il razzismo.

Nelle ore successive, nel frattempo, non si è fermata la pioggia di insulti social per Acerbi, raggiunto sui suoi canali Instagram non solo da tifosi del Napoli ma anche dagli stessi interisti toccati per l'offesa razzista che sarebbe arrivata in campo: «Vattene via, non vogliamo razzisti all'Inter» gli scrivono i suoi stessi tifosi.