Allenare e studiare il cuore: confronto scientifico con il medico del Napoli

L’hotel Sakura di Torre del Greco venerdì 22 sarà la sede del convegno “Le giornate reali della cardiologia dello sport: allenare e studiare il cuore 2024”. L’iniziativa si concentrerà sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa negli atleti, affrontando la complessità epidemiologica e l’eterogeneità dei substrati patologici alla base di questo evento tragico e promuovendo la collaborazione tra specialisti di diverse discipline mediche per aggiornamenti costanti.

Il convegno - il cui board scientifico è costituito dal dottore Antonio Russo, responsabile scientifico e consulente cardiologo della Ssc Napoli, e dai dottori Raffaele Canonico e Gennaro De Luca, rispettivamente responsabile sanitario e medico sociale del club azzurro - mira a svolgere un ruolo fondamentale come giornata di formazione per medici dello sport, cardiologi e altre figure sanitarie impegnate nella cardiologia e medicina dello sport e si propone come un’occasione unica di confronto tra i massimi esperti del settore e i vertici nazionali di importanti società scientifiche come la Sic Sport, l’Ance e la SIT.

Tra i tanti nomi di spicco presenti nella faculty ci sarà anche il professore Antonio Giordano, direttore e fondatore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia. Presidente onorario del convegno il dottor Emilio Parrella.