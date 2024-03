Napoli-Juventus in dieci meme: Ngonge decisivo anche quando... Nonge

Signore e signori: mamma mia, e che partita. Ma come l’abbiamo vinta? Gioco, grinta, fattore “C”, un rigore... ma per forza doveva seguire un diluvio che Noè spostati. In questo Napoli-Juventus è successo davvero di tutto: la volée di Kvaratskhelia è valsa da sola metà prezzo del biglietto, poi il pari di Chiesa che sembrava dovesse ritrascinarci nell’incubo della pareggite e... fallo su Osimhen in area Juve! Pestone chiarissimo del 47 bianconero sul bomber nigeriano.

Dal settore ospiti iniziano quindi a levarsi urla disperate e furibonde: «Nonge! Nonge!». E invece il rigore c’è, eccome se c’è. Fischio dell’arbitro, parte il nove azzurro, para Szcsz-va be avete capito, bestemmie dei fantallenatori, mischia per avventarsi su quel pallone vagante e... alla fine chi spunta? Sempre lui, ancora lui, meravigliosamente lui: Jack Raspadori, che scavalca ufficialmente tutte le paure dei tifosi juventini piazzandosi al primo posto. Come quasi un anno fa, sempre allo scadere, una vera sentenza. Vendetta è servita: continua la corsa all’Europa con una vittoria di... corto muso.

Ancora più bello così.

