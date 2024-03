Napoli-Juventus 2-1, Calzona: «La vittoria dimostra che vogliamo la Champions»

«La squadra, vincendo questa partita, ha dato il segnale di voler raggiungere posizioni importanti». Francesco Calzona esalta il suo Napoli, capace di battere la Juventus al Maradona regalandosi un sorriso e la continuità sperata.

«Sono felicissimo di vedere una squadra coesa che ha voglia di migliorarsi. Se vinci ti dà ancora più voglia di migliorarti e rivincere» ha spiegato in conferenza l'allenatore azzurro.

«Il percorso è lungo, dobbiamo migliorare in tante cose. Ma se vinci è più facile. In dieci giorni non si fanno i miracoli, ci vorrebbe il tempo che non abbiamo, Chiedo ai ragazzi velocità di aprrendimento, cosa che stanno facendo e di cui sono felicissimo anche se di natura non sono mai contento» ha continuato l'allenatore in conferenza «Ci vorrebbe tanto tempo e dobbiamo velocizzare e memorizzare più nozioni possibili. Siamo rientrati in gioco per le posizioni alte di classifica. Col Torino abbiamo l'obbligo di fare risultato anche se non sarà facile.

Per il Barcellona c'è ancora tempo».

Le difficoltà non sono ancora risolte: «Non ho fatto nulla di particolare, ho detto ai ragazzi di giocare tranquilli ed applicarsi in allenamento. Ho parlato poco perché dopo le vicissitudini avevano una testa enorme. Ho parlato poco e loro stanno rispondendo».