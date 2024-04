Salerno, Prefettura-Associazione Bancaria Italiana: martedì il protocollo antiusura

Sarà sottoscritto martedì 23 aprile, alle 10, il protocollo d'Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura tra la Prefettura di Salerno e l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana). Sarà presente anche la FeNailp della provincia di Salerno che porta avanti l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell'usura. L’associazione di categoria, guidata a livello provinciale dal presidente Sabato Pecoraro, da sempre è impegnata su questo fronte con una serie di azioni messe in campo. In rappresentanza della FeNailp provincia di Salerno presenzierà Pietro De Rosa, Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza.

«Tra le azioni messe in campo dalla FeNailp, c’è la lotta all’usura, un fenomeno in aumento anche nella nostra provincia e che fin troppe volte rimane nascosto perché si ha paura o addirittura vergogna di denunciare.

Questo, dunque, deve servirci per dare maggiore impulso alle nostre attività di supporto e aiuto alle vittime, con l’obiettivo finale di totale distruzione di tale fenomeno», dice il presidente Pecoraro. Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa ulteriori azioni saranno messe in campo a tutela delle vittime.