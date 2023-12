Sequestrato un liquorificio e prodotto scatolati scaduti o di dubbia provenienza nell'agro nocerino sarnese

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Salerno, hanno ispezionato un deposito di alimenti situato nell'Agro Nocerino-Sarnese, procedendo al sequestro amministrativo di circa 1,7 tonnellate di prodotti alimentari privi di indicazioni sulla tracciabilità e alla distruzione immediata di 4 tonnellate di prodotti alimentari di vario genere (tra cui pasta, salumi, formaggi, prodotti carnei, conserve) scaduti di validità, alcuni anche da oltre un anno.

L'intero deposito, che si estende su una superfice di circa 600,00 mq, d'intesa con il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Salerno, è stato sottoposto alla chiusura ad horas a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali (come pavimentazione intrisa di sudiciume, presenza di ragnatele e muffa sulle pareti, assenza di servizi igienici e spogliatoi.).

Nella stessa attività sono stati sottoposti a blocco sanitario 540 litri di bevande, verosimilmente alcoliche, contenute in bottiglie sprovviste di etichettatura, che saranno sottoposte alle necessarie verifiche per stabilirne l'esatto contenuto e la salubrità. Gli elementi acquisiti durante l'ispezione hanno consentito ai carabinieri del Nas di risalire all'attività di produzione delle citate bevande, che avveniva in un deposito ubicato nella limitrofa Valle dell'Irno, che è stato controllato unitamente a personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, dove sono stati sequestrati circa quattrocento contrassegni di Stato per la certificazione di prodotti alcolici, cinquanta bottiglie contenenti liquori, fusti e lattine contenenti sostanze verosimilmente alcoliche (stimati in ottanta litri), numerosi barattoli contenenti "babà" al liquore e attrezzature per la produzione e il confezionamento dei prodotti (come bottiglie vuote ed etichette).

L'intera struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo, in quanto, dagli elementi raccolti, si ritiene che l'attività, registrata come deposito-grossista, produca, senza i necessari requisiti, bevande alcoliche, eludendo il pagamento delle accise.

Il valore complessivo dei provvedimenti adottati è stimato in un milione e duecentocinquantamila euro, dei quali 400 mila riferiti agli alimenti e ventimila alle sostanze alcoliche.

Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo pari a 1.500 euro. Il controllo rientra nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare la sicurezza alimentare e a garantire un elevato livello di protezione del consumatore, che sono state ulteriormente incrementate dai carabinieri del Nas di Salerno con l'approssimarsi delle festività natalizie.