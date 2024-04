Muore per un infarto fulminante in un ristorante di Atripalda. Jonathan Napolitano 27 anni di Mugnano del Cardinale era a cena in un ristoranteb di Atripalda quando è stato colto da malore intorno alla mezzanotte di ieri.

Immediatamente trasportato in ospedale al Moscati, per lui non c'è stato niente da fare. Aperta un'inchiesta sul decesso.