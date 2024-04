Atripalda, cucciolo di cane salvato dal fiume freddo grazie ai vigili del fuoco

Il cucciolo era rimasto bloccato durante questi giorni di freddo pungente sul letto del fiume Sabato, il corso d'acqua che attraversa il comune di Atripalda, in provincia di Avellino.

Il cagnolino meticcio da giorni non riusciva a trovare una via di fuga. Allertati dai cittadini, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che lo hanno recuperato e messo in salvo.

Il cucciolo è stato quindi affidato ad un volontario che ha voluto prendersene cura: passato il peggio, il cagnolino ora potrà avere l'amore di cui ha bisogno.