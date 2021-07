Poker d’oro. La regina di Coimbra è Assunta Scutto. Sarà l’aria del Portogallo, il desiderio di migliorarsi, la volontà di primeggiare e battere l’agguerrita concorrenza. Date un tatami all’atleta delle Fiamme Gialle e saprà dispensare emozioni a colpi di ippon e wazari. «Sono contenta di aver portato un’altra medaglia d’oro a casa», afferma soddisfatta la judoka napoletana.

Per la quarta volta sul gradino più alto in terra lusitana. Domina incontrastata dal 2018 (cadetti), doppia affermazione nel 2019 (cadetti e junior) e ora il sigillo più bello nel 2021. Dopo la recente consacrazione nel mese di maggio a Zagabria, ancora l’inno di Mameli a risuonare inconfondibile all’estero. Sventola il tricolore. Cadono sulla materassina la belga Jente Verstraeten, la ceca Tereza Bodnarova, in semifinale capitola la russa Glafira Borisova, vincitrice della pool A, in finale superata l’olandese Joshlyn Supusepa, protagonista della pool C.

Altro titolo in bacheca e altro European Cup junior nella categoria 48 kg. Felicità incontenibile per il finanziere classe 2002. «Ho accumulato tante belle sensazioni e maturato un’altra significativa esperienza. Ringrazio il maestro Gianni Maddaloni, che mi ha seguito in gara, il mio allenatore Antonio Ciano e le Fiamme Gialle», dichiara orgogliosa Assunta.

Non è ancora tempo di vacanza per Scutto. «Adesso mi preparo per i prossimi impegni, in modo da centrare i miei obiettivi: Europei in Lussemburgo a settembre e Mondiali junior ad ottobre in programma ad Ostia», conclude instancabile la campionessa di Scampia. Il poker è servito.