Litigio nel bar, 50enne colpito alla testa con un bastone: indagano i carabinieri

Una banale discussione sfociata, poi, in un'aggressione, quella registrata all'interno di un bar a Cava de' Tirreni. I carabinieri hanno avviato un'indagine per ricostruire quanto accaduto, l'altra sera. Nei pressi della stazione, due persone avrebbero cominciato a discutere, all'interno di un bar, poi uno dei due avrebbe afferrato un bastone per colpire il rivale. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha soccorso l'uomo, un 50enne del posto.

L'intervento dl 118 era stato sollecitato da più persone, presenti sul posto. La vittima aveva vistose ferite al capo. Il referto medico ha evidenziato un trauma cranico, dopo l'accesso presso l'ospedale di Nocera Inferiore. L'episodio si è verificato in via XXV Luglio.

L'uomo che avrebbe ferito il 50enne, invece, è riuscito a scappare.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, insieme ai colleghi della tenenza di Cava, impegnati a raccogliere ogni elemento utile, tra testimonianze e video di telecamere, per identificare l'aggressore. Si tratta del secondo violento episodio verificatosi nella città di Cava de' Tirreni.

Solo una settimana fa, all'esterno di una nota discoteca/locale del centro, era stata segnalata una rissa tra giovani, a sua volta scoppiata per futili motivi. Su questa circostanza indagano sempre i carabinieri, che hanno sentito diverse persone presenti quella sera, nei pressi del locale, dopo aver visionato le immagini di una telecamera di sorveglianza.