Polla, tentano di rubare in un albergo: i ladri fuggono senza bottino

Ancora ladri in azione nel Vallo di Diano. Tentato furto nella notte in un albergo di Polla. I malviventi hanno tentato di portare via la cassaforte ma non ci sono riusciti e sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

L'albergo è situato lungo la Ss19 a poche centinaia di metri dallo svincolo di Polla. L'albergo è fornito di massimi sistema di sicurezza e ha permesso di sventare il colpo.

Due furti sono stati messi a segno nelle scorse notti nell'area industriale di Polla e Buonabitacolo. Due notti fa, inoltre, i ladri sono entrati in azione in un bar nei pressi dello svincolo di Campagna.