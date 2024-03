Salerno, Salone dello studente: contabili, IA e nuove tecnologie

«Le nuove generazioni si stanno avvicinando con interesse alla professione dell’esperto contabile, affascinate dalle capacità trasversali che si acquisiscono in questo lavoro, soprattutto con l’avvento delle nuove tecnologie.

L’intelligenza artificiale può essere un’arma importante a disposizione della professione, ma il processo di integrazione va gestito. L’esperto contabile rappresenta un punto di riferimento per le Pmi e la pubblica amministrazione, è una professione che offre concretamente un’opportunità di sviluppo per i giovani che vogliono costruire il proprio futuro da lavoratori autonomi».

Lo ha dichiarato Rosa Santoriello, consigliera d’Amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, in occasione dell’incontro con gli studenti alla tappa salernitana del “Salone dello Studente”.

«L'intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più centrale - ha sottolineato Giuseppe Esposito, delegato della Cnpr -, ma non sostituirà il professionista.

Sarà fondamentale, infatti, possedere le conoscenze necessarie per dialogare con i software, comprendere i risultati e apportare le correzioni opportune».

I giovani rappresentano la linfa vitale per il futuro della professione. Le loro competenze digitali integrate con gli strumenti classici renderanno il lavoro dell'esperto contabile insostituibile.

Eventi come il Salone dello Studente offrono l'occasione di dialogare con le nuove generazioni, illustrando le prospettive e le soddisfazioni che questa professione può offrire.

Anna Maria Belforte, coordinatrice della CNPR al Salone dello Studente, ha evidenziato «l'importanza di aiutare i giovani ad orientarsi nel mondo del lavoro, soprattutto in un contesto di continua evoluzione e cambiamento. La conoscenza delle diverse alternative è fondamentale per permettere ai ragazzi di compiere scelte consapevoli sul proprio futuro. La CNPR s’impegna in questo percorso di orientamento, illustrando le opportunità offerte dalla professione di esperto contabile con flessibilità: una professione versatile che spazia dalla consulenza aziendale alla gestione amministrativa e fiscale; velocità: un percorso formativo rapido, raggiungibile con una laurea triennale e un esame di stato; concretezza: una professione solida e richiesta dal mercato, con sbocchi lavorativi sia come dipendente che come libero professionista».