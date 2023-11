L’intelligenza artificiale e il futuro delle professioni in uno scenario prossimo venturo che prevede lavori sempre meno richiesti e lavori, anche di nuovo tipo, in ascesa. In sostanza l'IA, secondo le previsioni è destinata a modificare il 75% del mercato del lavoro con l'apertura di una lunga fase di difficile confronto fra domanda e offerta, quest'ultima basata su un sistema formativo, dalla scuola superiore all'università, che stenterà ad allinearsi.