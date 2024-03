Salerno, violenza sulle donne: il numero 1522 stampato sui ticket dei parcheggi cittadini

È stata presentata stamattina a Palazzo di Città, a Salerno, l'iniziativa "Un impegno concreto contro la violenza sulle donne". «Il numero verde 1522 - ha spiegato il consigliere comunale Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente e Cultura - verrà stampato sui ticket dei parcheggi cittadini in gestione a Salerno Mobilità, per sensibilizzare le donne a denunciare episodi di soprusi e violenze. Molte persone ancora non sanno cosa sia il 1522, diffondiamo questo numero per dire alle donne di non aver paura e vergogna a denunciare minacce e violenze». «Come assessorato - ha aggiunto l'assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Paola de Roberto - noi ci siamo. L'Ambito S5 accoglie le donne anche senza denunce. Siamo presenti sul territorio e lavoriamo per sostenere chi è vittima di soprusi».

«L'iniziativa proposta da Arturo Iannelli - ha aggiunto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - sposa in pieno lo spirito della nostra amministrazione comunale. Quella di oggi non è una festa, ma è un momento di riflessione.

Io penso alle donne martoriate da Hamas, agli orrori della Striscia di Gaza. Penso alle donne afghane, a quelle donne a cui è vietata la scuola, a quelle donne che rischiano di essere uccise perché si allontanano dai dettami del Corano. Nel mondo si assiste ad una diffusa tragedia di genere. C'è ancora tantissimo da fare. Le donne possono votare da settant'anni, esistevano clausole che consentiva al datore di lavoro di licenziare le donne se incinte. Io sono dell'idea che tutto quanto hanno conquistato dalle donne si ascrive alla loro capacità di lotta e presenza, quello che hanno ottenuto lo si deve solo al loro sacrificio. Quanto raggiunto, le battaglie dul divorzio, sull'aborto e tanto altro, va tutelato perché non ci vuole nulla a tornare indietro».

Alla conferenza stampa, alla presenza di numerosi studenti, ha partecipato anche il presidente di Salerno Mobilità, Camillo Amodio, il quale ha ricordato che «sono stati stampati un milioni di ticket con la grafica del 1522. Partiremo dal 1 aprile. Se anche uno solo di questi biglietti servirà ad aiutare una donna, noi saremo soddisfatti».