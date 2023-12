«Scegli il tuo futuro», Confindustria porta le aziende nelle scuole

Confindustria Benevento prosegue il percorso di affiancamento e di avvicinamento al mondo della formazione attraverso incontri dedicati agli studenti con il progetto 'Scegli il tuo futuro', un tour in tutti gli istituti superiori della provincia di Benevento per far consocere le aziende associate più prossime ai luoghi dove i giovani studiano e vivono.



“Le aziende di Confindustria Benevento - afferma Clementina Donisi, vice presidente dell'Unione degli industriali sanniti- sono attive e dinamiche e guardano al futuro con un occhio attento al presente, alle attuali generazioni.

Per questo, in un’ottica di sistema, sta promuovendo non solo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ma anche di promozione delle IeFP, delle Università, degli Its Academy made in Sannio. Crediamo fortemente nell’azione sistemica e sinergica di tutti i principali attori del territorio: imprese, istituzioni, scuole e famiglie e ci adoperiamo affinchè si lavori insieme per aumentare il livello di cultura formativa delle nuove generazioni, al fine contrastare la dispersione e lo spopolamento delle aree interne”.



Questa mattina è stato tagliato il primo nastro del tour all'istituto Iis 'A.M. De Liguori' di Sant’Agata de' Goti con il coninvolgimenti di oltre 120 studenti delle classi quinte guidati dalla dirigente scolastica, Maria Rosaria Icolaro. Le aziende del territorio che hanno presentato le loro realtà produttive sono state: Nashira Hardmetals, Matter Economy, Laer, Tenuta La Fortezza, Powerflex e Cosmind.