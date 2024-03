Pagani, givoane pusher trovato con tre chili di deroga in casa: arrestato

Arrestato dagli uomini della guardia di finanza un 23enne di Pagani. Le indagini, svolte dalle fiamme gialle della compagnia di Nocera inferiore presso l'abitazione del pusher ha portato al sequestro di due chili di sostanza stupefacente già pronta alla vendita. In particoalre di tratta di un chilo e 800 grammi di hashish suddiviso in 16 panetti e 30 bustine, nove confezioni di marijuana, per un totale di 30 grammi confezionato e marchiato con la dicitura “MJ La mousse” oltre a 150 euro in contsanti.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari