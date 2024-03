Napoli, incontro in Prefettura per l'intesa sull'assistenza medica ai senzatetto

Si è tenuto oggi alla Prefettura di Napoli un incontro sui senza fissa dimora presenti in città, convocato dal prefetto Michele di Bari e presieduto dal vice-prefetto vicario Gaetano Cupello, con la partecipazione dei rappresentanti del Comune, dell’Asl Napoli 1 Centro, del direttore del 118 e di quelli della Croce Rossa Italiana, della Caritas, della Comunità di Sant'Egidio, delle associazioni Be Humans – Rete Coordinamento di Strada, Angeli di Strada Villanova e del referente del progetto Arca Onlus.

Nel corso della riunione si è è discusso in particolare della collaborazione tra Comune di Napoli e il 118 per il servizio «Unità mobile di strada» per supportare le persone senzatetto che necessitano di un intervento socio-sanitario immediato.

Il servizio è stato organizzato utilizzando cinque Unità mobili di strada, operanti nell’arco temporale 8-21 e distribuite in altrettante zone, per consentire la copertura di tutto il territorio di riferimento.

Nella prima fase di applicazione si è registrato un positivo riscontro della collaborazione avviata tra Comune e 118.

Dal tavolo è emersa inoltre l’opportunità di coinvolgere gli operatori delle unità mobili, impegnati nelle diverse aree della città per la segnalazione anche ai Distretti Sanitari competenti della presenza di senzatetto che, pur non trovandosi in situazioni di emergenza sanitaria, necessitano tuttavia di una presa in carico per le specifiche esigenze mediche o assistenziali.

È stata inoltre sottolineata l’importanza anche della collaborazione delle Associazioni di volontariato, laico e religioso, che da tempo operano con particolare impegno per i senza fissa dimora.