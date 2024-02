«Strade, nessuna sottovalutazione: presto primi lavori al rione Libertà»

«La manutenzione delle strade cittadine rappresenta una priorità dell'amministrazione comunale. Non esiste nessuna incuria, né sottovalutazione del problema», così l'assessore ai Lavori pubblici di Palazzo Mosti Mario Pasquariello.

«Sia nel 2023 che nel 2024 sono stati destinati a questo specifico capitolo di spesa 500 mila euro, derivanti dal fondo per la rinegoziazione dei mutui. Ciò testimonia in maniera evidente la volontà di intervenire nei quartieri e nelle contrade, pur nella consapevolezza che spesso le esigenze del vasto territorio cittadino superano le risorse effettivamente disponibili», prosegue Pasquariello.

«Quanto ad alcune circostanze specifiche, interverremo in maniera prioritaria al rione Libertà, a partire da via Cocchia, dove si è registrato un rialzo del manto stradale a cui rimedieremo non appena sarà conclusa la procedura per la concessione dell'appalto.

Specifico che un aggiornamento della piattaforma telematica per l'aggiudicazione delle gare ha comportato alcuni, lievi ritardi. Si tratta però di un problema superato e a breve i lavori programmati, anche per la manutenzione delle strade, partiranno», conclude Pasquariello.