Benevento, tandem per lo sviluppo con Sannio Valley: patto siglato a Palazzo Mosti

Il sindaco Clemente Mastella ha sottoscritto in mattinata a Palazzo Mosti il protocollo d'intesa con Sannio Valley, associazione con sede in via Tiengo, presieduta dal professor Carlo Mazzone. Alla firma del documento ha preso parte il presidente della commissione consiliare Attività produttive Alboino Greco, che ha promosso e coordinato i termini dell'intesa tra Sannio Valley e amministrazione.



L'accordo, la cui durata sarà triennale, prevede iniziative congiunte per lo sviluppo socio-economico del territorio, la possibilità per Sannio Valley di fruire dei locali dell'ente per eventi e attività culturali e di promuovere le proprie iniziative anche attraverso i canali di comunicazione istituzionale del Comune. Previsti, infine, il conferimento del patrocinio istituzionale alle iniziative promosse da Sannio Valley e nel complesso forme di cooperazione attiva e costruttiva tra l'associazione e l'istituzione comunale.