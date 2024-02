​Navalny, Mastella: «In Consiglio comunale commemoreremo la sua figura»

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha chiesto al presidente del Consiglio comunale Renato Parente la convocazione di una seduta straordinaria di Consiglio comunale «per commemorare la figura di Alexey Navalny, politico e attivista morto in un carcere dell'Artico russo, al termine di una durissima e iniqua detenzione». Il Consiglio si svolgerà mercoledì 21 febbraio dalle ore 9.30.

«Navalny - dichiara Mastella - è un martire della libertà, un simbolo dell'inumana brutalità dell'autocrazia: raggela per chiunque sia impegnato in politica o nel consesso civile, pensare al prezzo che quest'uomo è stato costretto a pagare per difendere le proprie idee e il diritto ad esprimerle.

Il suo martirio civile, il coraggio eroico che ha mostrato non deve lasciarci indifferenti: il Consiglio comunale di Benevento, città di cultura e libertà, renderà un doveroso omaggio a Navalny e a tutti coloro che hanno lottato per la libertà a costo della vita. Sono sicuro che l'Assise di Benevento trasmetterà un messaggio limpido contro il virus della violenza politica e a favore della democrazia e dei suoi valori», conclude il sindaco di Benevento.