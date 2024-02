Papà sull'autobus con la neonata in braccio, nessuno si alza per lasciargli il posto: «Si nascondevano tutti dietro gli smartphone»

La comune cortesia nei confronti delle persone con cui entriamo in contatto giornalmente non è certamente una legge, ma quando vediamo un anziano o una donna incinta in piedi sui mezzi pubblici e noi siamo comodamente seduti, dovrebbe venir naturale alzarsi e lasciare loro il posto (a meno di situazioni personali che rendano la nostra condizione altrettanto preoccupante e giustifichino la decisione di non offrire il sedile).

Eppure, sembra proprio che alcune persone abbiano bisogno di una legge, ovvero una vera e propria imposizione, per compiere un gesto di gentilezza nei confronti di chi è in difficoltà.

Lo dimostra un video pubblicato su TikTok da un papà mentre è in piedi sul tram con la propria neonata tra le braccia e lamenta il fatto che nessuno gli abbia offerto il posto a sedere.

Duncan è salito sul tram con la sua piccola, Bella, tra le braccia, per recarsi al Midsumma Festival a Melbourne (Australia). Dato che il mezzo era già pieno, è rimasto in piedi, una mano per tenere la bambina e cullarla, l'altra stretta attorno al sedile accanto per evitare di cadere e mantenersi il più stabile possibile.

Si trattava di un viaggio di circa 20 minuti, venti lunghi minuti durante i quali nessuno dei passeggeri al momento sul tram si è offerto di lasciare il posto a lui e alla sua bambina. L'uomo ha deciso di riprendere la situazione, facendo scorrere la telecamere attorno a sé per mostrare il disinteresse delle persone lì presenti e, soprattutto, la tendenza a lanciargli occhiate per poi ritornare con gli occhi sugli schermi dei telefoni o perdersi con lo sguardo fuori dal finestrino.

Duncan ha dichiarato al DailyMail: «Ho voluto catturare un momento in cui si riconosceranno molti genitori, ovvero il tentativo di calmare un bambino che piange in un luogo pubblico, mentre si cerca di fare attenzione a non disturbare chi ti sta intorno. La reazione di coloro che erano seduti nei posti prioritari, che mi hanno guardato e sono poi tornati a nascondersi dietro i loro smartphone, sottolinea il problema insito nella società quando si tratta di empatia e supporto della comunità».

Naturalmente, il ragionamento del papà non è limitato al gesto di cedere il posto, ma alla necessità di riconoscere i bisogni altrui e reagire con gentilezza. Il video pubblicato su TikTok da Duncan ha ricevuto oltre 17mila commenti e diversi utenti hanno criticato la posizione dell'uomo: «C'è scritto sui mezzi pubblici su richiesta. Avresti solo dovuto chiedere», «Mi hanno guardata male per non aver offerto il posto appena uscita dall'ospedale dopo un aborto...».

Poi, qualcuno ha criticato il fatto che anziché pensare alla sicurezza della neonata e reggersi con entrambe le mani per evitare che le succedesse qualcosa, il papà ha preferito fare un video per ottenere un po' di notorietà sui social.

Infine, sono molti gli utenti che si sono detti d'accordo con Duncan e hanno specificato che si tratta di pretendere, ma semplicemente di sensibilizzare riguardo l'empatia e il pilastro portante del vivere in una comunità, vale a dire preoccuparsi dei bisogni altrui oltre che dei propri: «Alcuni commenti sono pazzeschi... Siate degli esseri umani buoni! Nessuno si aspetta niente da voi, se non il fatto di essere una persona per bene».