Dalle pescherie della Pignasecca trend sui social ai musei aperti, passando per il brunch della vigilia con dj-set a Foqus e altri eventi, tour esperienziali e spettacoli di strada: Napoli non chiude a Natale e Santo Stefano, per ospitare i «circa 700mila turisti in città - spiega l’assessore comunale al Turismo Teresa Armato - la città è piena di eventi e visitatori fino al 7». Tante le rassegne, da Altri Natali a Rivelazioni. Importante poi l’iniziativa del Mic di Gennaro Sangiuliano, che ha annunciato l’apertura delle sale museali anche nei festivi. Chiusi invece oggi, domani e il 31, Castel Nuovo e il suo Museo Civico.

Le strade sono piene. La passeggiata prevale nel Natale ’23. Gettonatissime e sempre aperte le pescherie della Pignasecca, come da tradizione. Ma, nell’epoca digitale, il tour di vongole e capitoni in Pignasecca è anche trend topic su Instagram. Pellegrinaggio sempre vivo al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli o ai mercati della Sanità, dove è boom per i “cuoppi” e per i fritti in generale. Passeggiate culturali e spettacoli in Rua Catalana, con Rua Viva!, alla scoperta del borgo in zona Porto, ideato dalla Compagnia Teatrale Taverna Est e l’Associazione Apsis Tour Napoli e parte del progetto Amuleti di Sara Sole Notarbartolo. Si parte dal 26, costo 20 euro. Poi c’è Rivelazioni, progetto finanziato per 400mila euro dalla Regione Campania con Poc 2014-2020 e promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune, che dal 7 dicembre propone 5 itinerari tematici con 78 percorsi guidati (gratis, su prenotazione) a cura di Gabbianella Club Events, che ha ideato e realizzato anche il progetto “Musica Narrata” nelle chiese; e 25 spettacoli itineranti. L’ampio progetto, che fino al 7 gennaio animerà il territorio, è stato presentato dal dirigente generale Cultura e Turismo della Regione Campania Rosanna Romano, dall’assessore Armato e da Diego Giuliano, manager di Gabbianella Club Events. Spettacoli itineranti in via Toledo-piazza Carità; Trieste e Trento-via Chiaia e piazza del Gesù-Decumani.

Dal teatro ai concerti e alle mostre: gli appuntamenti non si fermano sotto l’albero. Ai Quartieri Spagnoli, in particolare a Foqus, brunch della Vigilia oggi organizzato da Casa Mundana & Quostro. Musica, esposizioni artistiche, dj set, street food, live cooking e tanto altro dalle 12 alle 19. L’ingresso è gratuito con registrazione online entro le 17.00, dopo le 17.00 ingresso con consumazione obbligatoria 10 €. Il 27, a Castelnuovo, alle 17 il sindaco Manfredi visiterà la mostra “L’Africa&Napoli: Identità, memorie e contemporaneità” nelle Antisale dei Baroni.

La kermesse comunale Altri Natali propone poi il 26 l’evento “dalla Pedamentina al Parco dei Quartieri Spagnoli”, con appuntamento alle 11 in piazzale di San Martino e il Presepe Cantato di Guido Cataldo e NapoliMandolin’Orchestra di Lello Giulivo a San Severo al Pendino. Sempre il 26, 99 Posse in concerto al Bellini e domani il debutto di Alessandro Siani al Diana con Fiesta. La sere del 25 dicembre alle 20.00 sarà aperto anche il Duomo, per il Concerto di Natale. Brani della tradizione natalizia interpretati dai Cantori di Posillipo, diretti da Gaetano Raiola, con il soprano Mariagrazia De Luca. Domani in scena anche il Canto di Natale di Dickens al Pozzo e il Pendolo di San Domenico e il musical di Mare Fuori all’Augusteo. Oggi, poi, tombola scientifica a Città della Scienza.

Grande successo per il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa diretto da Oreste Orvitti. I mercatini natalizi con le casette di legno e l’eccellenza dell’enogastronomia saranno riaperti a Santo Stefano (chiusi oggi e domani). Afflussi e incassi anche per i mercati tradizionali partenopei, nel Natale ’23: da Antignano a Casale de Bustis, passando per piazza Dante e piazza Carità. Chiuso oggi, ma aperto a Natale e fino al 30 alla Mostra d’Oltremare il Christmas Village: pista di pattinaggio, palco eventi, laboratori didattici, area food e market e musica. 45mila spettatori in 15 giorni, finora. Per la notte tra 31 dicembre e Capodanno, il Comune ha annunciato fuochi d’artificio in piazza del Plebiscito per 30 minuti, a partire da mezzanotte. Tra le 2 e le 2.30, invece, fuochi a Castel dell’Ovo.

Tranne mercoledì, Capodimonte sarà sempre aperto. Anche domani, dalle 10.00 alle 14.00, con ultimo ingresso alle 13.00. In particolare, tra gli altri capolavori, si può ammirare il Presepe di Capodimonte. «La stragrande maggioranza dei musei italiani sarà aperta nella mattinata di Natale - spiega il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - Per i tanti italiani che si sono recati a trascorrere la festività in una città diversa da quella di residenza, e per i tanti turisti venuti in Italia per le vacanze, è un’occasione per godere del nostro patrimonio. Ringrazio i dipendenti che, su base volontaria, hanno aderito all’iniziativa. La cultura è un diritto di tutti». Come da sito del Mic, oggi, il 25 e fino all’1 saranno aperti, in città e dintorni la Reggia di Caserta, Capodimonte, i parchi archeologici di Campi Flegrei, Paestum-Velia e di Pompei, il Mann, Palazzo Reale. Aperti oggi fino alle 14 anche Cappella Sansevero del Cristo Velato e il Museo del Tesoro di San Gennaro, che riapriranno poi il 26.