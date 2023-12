Napoli, annullato il concerto di Franco Ricciardi a Porta Capuana per motivi di ordine pubblico

Non si svolgerà il concerto di Franco Ricciardi in programma domani pomeriggio alle ore 18:00 a Porta Capuana. La decisione è stata presa nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

ll concerto era stato organizzato dalla Municipalità 4 nell'ambito degli eventi natalizi. Nel comitato, presieduto dal

prefetto Michele di Bari, con la partecipazione dei responsabili delle forze dell'ordine, dell'assessore competente del Comune di Napoli e del presidente della Quarta Municipalità «Si è convenuto di soprassedere allo svolgimento dell' evento per prevenire problematiche di ordine e sicurezza pubblica in considerazione delle limitate dimensioni del sito e del prevedibile afflusso di persone e turisti richiamati dalla manifestazione, in concomitanza con le festività natalizie».

La presidente della Municipalità, si legge in una nota della Prefettura, «nel rimarcare l'impegno profuso per offrire uno spettacolo di qualità al proprio territorio, ha preso atto della decisione, nell'ambito del rispetto della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».